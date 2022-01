NFL: Los Angeles Rams ziehen als letztes Team in die Divisonal Round ein

Die Los Angeles Rams haben in den Play-offs der NFL dank einer starken Vorstellung das letzte Ticket für die Divisonal Round gelöst. Die Kalifornier um Quarterback Matthew Stafford setzten sich in der Wildcard-Round deutlich mit 34:11 gegen die völlig überforderten Arizona Cardinals durch. Die Rams treffen am Sonntagabend auf Titelverteidiger Tampa Bay Buccaneers mit Star-Quarterback Tom Brady.

Stafford hatte mit insgesamt zwei Touchdowns großen Anteil an der deutlichen 21:0-Halbzeitführung. "Das fühlt sich großartig an. Was für ein Mannschaftssieg", sagte Stafford: "Wir haben uns früh eine schöne Führung erspielt. Wenn unsere Verteidigung so spielt, wusste ich, dass es ein langer Tag für Arizona werden würde."