Handball-EM: Hanning zum Deutsschland vs. Polen: "Do-Or-Die"-Spiel

Das deutsche Team habe bei der Handball-EM „nur dann eine echte Chance, wenn wir ohne Verlustpunkt in die Hauptrunde einziehen. Das war aber von Anfang an ja auch das Ziel des deutschen Teams“, schrieb der Geschäftsführer der Füchse Berlin in seiner EM-Kolumne für den kicker. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Handball-EM)