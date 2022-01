Kuriose Weltelf bei FIFA-Awards: Salah und Mendy fehlen - Matthäus mit Versprecher

Die so genannte Weltauswahl wurde auch in diesem Jahr wieder von der Spielervereinigung FIFPro präsentiert - und wie schon hier und da in den Vorjahren sorgte die Zusammenstellung der namenhaften Elf erneut für Verwunderung.

Komisch mutete auf den ersten Blick vor allem die gewählte Formation an, die vermeintlich beste Elf des Jahres wurde im 3-3-4 System vorgestellt. Ganze vier Stürmer wurde also gewählt: Namentlich vertreten waren der wiedergewählte Weltfußballer Robert Lewandowski vom FC Bayern, Erling Haaland (Borussia Dortmund), Lionel Messi (FC Barcelona) und Cristiano Ronaldo (Manchester United).

Doch damit nicht genug: In der völlig unrealistisch anmutenden Offensivreihe fehlte Mohamed Salah. Also der Superstar des FC Liverpool, der bei der Wahl zum Weltfußballer auf der Shortlist der Top-3-Kandidaten war.

Salah fehlt - Matthäus mit Versprecher

Die geballte Offensivpower der Weltauswahl kommentierte auch der bei der FIFA-Zeremonie geladene Rekordnationalspieler Lothar Matthäus mit einem Grinsen - und leistete sich dabei einen kleinen Versprecher. Auf englisch sagte er: „A lot of offenders in this team.“ Anstatt von Offensivspieler sprach er also versehentlich von Straftätern.