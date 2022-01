Novak Djokovic droht nach Australien-Ausreise auch French und US Open zu verpassen

Novak Djokovic ist in Belgrad gelandet und damit zurück in seinem Heimatland Serbien angekommen.

Nach den turbulenten Tagen im grellen Rampenlicht verschwand Djokovic unbemerkt durch einen Seitenausgang. Kaum war der tief gefallene Tennis-Held auf dem Nikola-Tesla-Flughafen in Serbiens Hauptstadt Belgrad gelandet, wurde er flugs vorbeigeschleust an den wartenden Reportern.

Djokovic droht der Super-Gau

French Open nur mit Impfung

Die französische Nationalversammlung hatte am Sonntag den Weg für den sogenannten Pass Vaccinal, also einen Impfpass, als entscheidendes Kriterium zur Teilhabe an weiten Teilen des gesellschaftlichen Lebens in Frankreich freigemacht.