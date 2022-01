Ajax; Brobbey schon besser als Haller? TV-Experte Janssen fällt Urteil

Leipzig-Leihgabe Brian Brobbey hat bei Ajax Amsterdam ein Traum-Comeback gefeiert. In seinem ersten Spiel machte der Angreifer gleich zwei Tore und wurde zum Spieler der Woche in den Niederlanden ausgezeichnet . Damit ist er bisher ein guter Ersatz für den beim Afrika-Cup spielenden Sébastien Haller.

„Haller kann sich auf die Bank setzen“

In der diesjährigen Champions-League-Saison führt er die Torschützenliste mit zehn Toren nach sechs Spielen ebenso an, wie in der niederländischen Eredivisie, wo er zwölf Treffer in 17 Spielen markiert hat.