FIFA Weltfußballer: Robert Lewandowski gewinnt und die Öffentlichkeit verneigt sich

Es ist der wohlverdiente Lohn für die überragenden Leistungen von Robert Lewandowski in den letzten Jahren.

Der Stürmer des FC Bayern München ist zum zweiten Mal in Folge Weltfußballer und lässt die Konkurrenz wie schon 2020 hinter sich. Verein und ein alter Bekannter huldigen dem 33-Jährigen, der die Auszeichnung am Montag-Abend in Zürich entgegennahm.