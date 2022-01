Robinho: Gericht entscheidet über Haftstrafe wegen Vergewaltigung

Robinho droht eine Haftstrafe von neun Jahren. Am Mittwoch entscheidet die letzte Instanz in Italien über seine Schuld oder Unschuld.

20 Jahre ist es nun fast schon her, das Robinho brasilianischer Meister wurde. Am Mittwoch wird sich seine Zukunft entscheiden, knapp eine Woche vor seinem 38. Geburtstag.

Robinho soll eine Frau vergewaltigt haben

Am Mittwoch urteilt nun das Kassationsgericht von Rom über den Brasilianer. Es handelt sich dabei um die dritte und letzte Instanz in der italienischen Justiz. Wenn das Urteil des Mailänder Gerichts bestätigt wird, dann könnte Robinho nicht mehr in Berufung gehen.

Wenn dieser Fall eintritt, dann würden die italienischen Behörden wohl die Auslieferung des Verurteilten beantragen. Dem Freigeist des Fußballplatzes droht also, in seiner früheren Wahlheimat Italien eine Haftstrafe absitzen zu müssen.

Robinho rechnet angeblich mit Freispruch

Der frühere Starspieler soll unterdessen mit einem Freispruch rechnen, wie brasilianische Medien berichten. Er denke demnach sogar darüber nach, noch einmal als Profi in der brasilianischen Liga zu kicken - am liebsten bei seinem Jugend-Klub, dem FC Santos.

Neymar war rund um Weihnachten bei seinem Kumpel Robinho zu Gast. In dessen Anwesen in Santos spielten die beiden mit Marquinhos, Neymars Vereinskollegen bei Paris Saint-Germain, Footvolley im Sand. Auf dem Fußballplatz hat man Robinho schon länger nicht mehr gesehen. Dass er beim Amateurklub Portuarios in Santos mittrainierte, ist schon einige Monate her.