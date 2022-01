3. Liga: SV Waldhof Mannheim – Borussia Dortmund II, 1:3 (1:0)

Dominik Martinovic bediente Marc Schnatterer, der in der neunten Spielminute zum 1:0 einschoss. Waldhof hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. In Minute 74 brachte der BVB II den Ball im Netz des SV Waldhof Mannheim zum Ausgleich unter. Immanuël-Johannes Pherai machte in der 90. Minute das 2:1 von Dortmund II perfekt. Borussia Dortmund II baute die Führung in der Nachspielzeit mit einem weiteren Treffer aus (93.). Letzten Endes holte der BVB II gegen Mannheim drei Zähler.