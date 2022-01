Alexia Putellas vom FC Barcelona zur Weltfußballerin gewählt

Nachdem sie schon den Ballon d‘Or Ende November gewonnen hatte, ging auch der Titel der Weltfußballerin an Alexia Putellas.

Die vergangene Spielzeit war für die 27-Jährige in vielerlei Hinsicht bemerkenswert. Die Mittelfeldspielerin erzielte 18 Tore in 31 Ligaspielen und verhalf Barcelona zu einer Rekordsaison in der Primera Division.