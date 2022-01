FIFA-Awards The Best: Thomas Tuche Welttrainer vor Guardiola und Mancini

Bei der Verleihung der FIFA Football Awards am Montag setzte sich der Coach des FC Chelsea gegen Pep Guardiola (Manchester City) und Roberto Mancini (Italien) durch und darf sich ab sofort offiziell Welttrainer nennen. Er beerbt Jürgen Klopp vom FC Liverpool, der im Vorjahr ausgezeichnet worden war. ( Alle Gewinner der aktuellen FIFA-Awards )

Tuchel gelang in der vergangenen Saison ein besonderes und kaum für möglich gehaltenes Kunststück, als er den FC Chelsea innerhalb eines halben Jahres zu einem absoluten Topteam formte. An Weihnachten bei Paris Saint-Germain entlassen, führte er sein neues Team zum Triumph in der Champions League.