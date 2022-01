NFL: Dallas Cowboys ernten nach Aus gegen San Francisco 49ers Hohn und Spott

Die Dallas Cowboys müssen in der NFL ihre Träume von der ersten Meisterschaft seit 1995 einmal mehr früh begraben. „America‘s Team“ erntet Hohn und Spott.

Als sich die Tore des AT & T Stadiums öffneten, stürmten die Fans in die Arena. Es wirkte so, als würde bei einem Schlussverkauf alles gratis weggehen. (DATEN: Alle Tabellen der NFL)