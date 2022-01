Robin Koch von Leeds United als Sechser-Option für Bundestrainer Hansi Flick?

Nach langer Verletzungspause blüht Robin Koch bei Leeds United auf. Der Ex-Freiburger peilt eine Rückkehr in die Nationalmannschaft an – als Sechser?

Komplizierte Verletzung bremst Koch aus

Wenig später trug der 2020 für 13 Millionen Euro vom SC Freiburg verpflichtete Koch in einem Saisonvorbereitungsspiel mit Leeds gegen die Blackburn Rovers sogar die Kapitänsbinde. Der Sprung zum Führungsspieler an der Elland Road stand unmittelbar bevor.

Leeds-Allrounder Koch will zurück ins DFB-Team

Klar also, dass Koch eine Rückkehr in die Nationalmannschaft sowie eine Teilnahme an der Winter-WM in Katar anpeilt: „Es ist für mich eine große Ehre, für Deutschland zu spielen. Mein Ziel ist klar, zeitnah zur Nationalmannschaft zurückzukehren und natürlich auch mit dem DFB in Katar bei der Weltmeisterschaft zu spielen. Jeder Nationalspieler träumt davon, bei einer WM dabei zu sein.“