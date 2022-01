Missstände bei Olympia: Geisenberger ruft Bach an - und erhält Zusagen

Geisenberger wird in Peking an den Start gehen © FIRO/FIRO/SID

Rodel-Olympiasiegerin Natalie Geisenberger hat sich trotz großer Bedenken letztlich für einen Start bei den Winterspielen in Peking (4. bis 20. Februar) entschieden - dabei geholfen hat auch ein kritisches Gespräch mit IOC-Präsident Thomas Bach. „

Seit dem dreiwöchigen Aufenthalt der Rodler in China rund um den Saisonstart auf der Olympiabahn im November habe sie "wahnsinnig viel Zeit investiert, um die Bedingungen für uns Athleten zu verbessern". Sie habe "diverse Telefonate und Videocalls geführt, auch mit dem Präsidenten und anderen Vertretern des Internationalen Olympischen Komitees". In diesem Zuge sei Geisenberger einiges "versprochen" worden, "viele Punkte wurden angenommen, es hieß, dass etwas geändert wird. Ob das jetzt so kommt, muss man sehen."