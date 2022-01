Ehemaliger CS-Profi Christian „Blizzard“ Chmiel übernimmt COO-Posten bei BIG

Mehr als zehn Jahre ist es her, seit „Blizzard“ der eSports-Szene den Rücken kehrte. Nun aber soll er als Chief Operating Officer (COO) BIG dabei helfen, weiter zu wachsen. Chmiel selbst war als Profi in Counter-Strike 1.6 aktiv und konnte hier einige Erfolge feiern. Unter anderem steht der Gewinn der CPL Spain 2005 auf dem Konto wie auch neun weitere ESL Pro Series Championships.

Counter-Strike-Profi für die Counter-Strike-Abteilung

Die Verpflichtung Chmiels ist bereits die zweite große Veränderung in den Reihen der Organisation. Erst gestern, den 16. Januar 2022, wurde bekannt, dass der ehemalige Counter-Strike-Spieler Roman „Roman R“ Reinhardt als neuer Chef der Counter-Strike: Global Offensive Abteilung fungieren wird.

BIG ist gegenwärtig in mehreren eSports-Disziplinen aktiv. In League of Legends mit der Strauss Prime League, Valorant, FIFA, Trackmania, StarCraft sowie CS:GO. Insbesondere bei Letztgenanntem gilt BIG allgemeinhin als stärkstes Team im deutschsprachigen Raum.