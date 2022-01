Handball EM: Nächster Coronafall im DHB-Team: Nachzügler Wagner positiv getestet

Besonders skurril: Mit Wagner ist der Nachzügler für Kühn nach seiner Ankunft beim obligatorischen Eingangs-PCR-Test positiv auf das Virus getestet worden und befindet sich nun in Isolation.

Dies teilte der Deutsche Handballbund (DHB) am Montag mit. Wagner, der erst am Sonntag nach Bratislava beordert worden war, hatte nach Verbandsangaben noch keinen Kontakt zur deutschen Delegation.

"Ich verstehe die Welt nicht mehr", sagte der 24 Jahre alte Rückraumspieler des Zweitligisten Eulen Ludwigshafen: "Mir geht es aktuell körperlich gut, aber die letzten Stunden waren eine emotionale Achterbahnfahrt." DHB-Sportvorstand Axel Kromer meinte: "Mir tut es leid, dass Hendrik Wagner so ausgebremst worden ist. Ich hoffe, dass die Infektion bei ihm einen milden Verlauf hat."

Kromer: „Sehr überraschend“

Die weiteren PCR-Tests der deutschen Delegation sind durchweg negativ ausgefallen. Für Gislasons Team kommen die Probleme aber zur Unzeit. In der Partie gegen Polen kämpft das DHB-Team schließlich um mehr als nur den Gruppensieg. Da die Punkte aus dem Polen-Spiel definitiv mit in die nächste Turnierphase genommen werden, geht es schon um die deutschen Halbfinalchancen.

Nach den beiden klaren Erfolgen gegen Belarus (33:29) und Österreich (34:29) rückt nun jedoch Corona mehr denn je in den Mittelpunkt. „Es stellt für ihn und unsere sportliche Qualität vielleicht ein Problem dar. Es besteht aber Gott sei Dank kein Risiko für die Delegation“, bekräftigte Kromer. Die weiteren PCR-Tests der deutschen Delegation fielen durchweg negativ aus.

Witzke: „Es kann jeden erwischen“

Dennoch wachsen die Sorgen stetig, da weiterhin unklar ist, ob Kühn nicht weitere Spieler angesteckt haben könnte. Der DHB-Torjäger hält sich in einem Quarantänehotel in Flughafennähe so gut es geht fit, um für eine mögliche Rückkehr gewappnet zu sein. Wagner wird sich nun schweren Herzens zu ihm gesellen.