Radsport: Bora mit Buchmann zum Giro, Schachmann bei der Tour

Der deutsche Radprofi Emanuel Buchmann soll in der kommenden Saison den Giro d‘Italia in Angriff nehmen und ist vorerst nicht für die Tour de France vorgesehen.

"Auf der Gesamtwertung des Giro d'Italia liegt in diesem Jahr bei uns ein großer Fokus. Wir nehmen dort keinen Sprinter mit", sagte Sportdirektor Rolf Aldag am Montag: "Wir gehen mit viel Qualität an den Start. Wir haben die Chance, aggressiv und offensiv zu fahren und in den Bergen auf jede Situation zu reagieren." Zum Giro-Team zählt auch Tour-Etappensieger Lennard Kämna.