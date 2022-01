Formel 1: Präsentation neue Autos 2022 - die Termine von Mercedes, Red Bull, Ferrari & Co.

Die neue Saison der Formel 1 rückt näher. Mercedes, Red Bull, Ferrari und Co. stellen ihre neuen Boliden vor. Das sind die Termine für die Team-Präsentationen.

Am 18. März 2022 startet die Formel 1 in die neue Saison.

Gut drei Monate nach dem spektakulären Saisonfinale in Abu Dhabi legen Mercedes, Red Bull, Ferrari, Aston Martin und Co. in Bahrain wieder los. (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)