Biathlon-Weltcup: Johannes Kühn in Antholz dabei - weiter Sorgen um Franziska Preuß

Johannes Kühn wird nach seinem positiven Coronatest bei der Olympia-Generalprobe in Antholz in den Biathlon-Weltcup zurückkehren.

Die deutsche Medaillenhoffnung Johannes Kühn wird nach seinem positiven Coronatest in der vergangenen Woche bei der Olympia-Generalprobe in Antholz in den Biathlon-Weltcup zurückkehren. Das teilte der Deutsche Skiverband (DSV) am Montag mit. (DATEN: Der Kalender zum Biathlon-Weltcup)

Kühn soll am Donnerstag im Einzel, am Samstag im Massenstart sowie am Sonntag in der letzten Staffel vor den Winterspielen in Peking (4. bis 20. Februar) an den Start gehen.