NFL-Playoffs: Fans der Dallas Cowboys bewerfen Schiris mit Müll - Dak Prescott findet's gut!

Dak Prescott scheiterte mit den Dallas Cowboys in den NFL-Playoffs an den San Francisco 49ers © Imago

Wie Videos in den sozialen Netzwerken zeigen, wurde die Unparteiischen-Crew beim Verlassen des Stadion-Innenraums von den Rängen mit Müll beworfen.

Auslöser dafür war das umstrittene Ende der Partie: Mit 14 Sekunden auf der Uhr war Quarterback Dak Prescott für 17 Yards bis an die 24-Yard-Linie der 49ers gelaufen - und wollte dort den Ball spiken, um die Uhr noch einmal für einen vermeintlich letzten Spielzug anzuhalten.

Allerdings verpasste es Prescott, den Ball nach seinem Lauf an einen Unparteiischen zu übergeben, er reichte ihn stattdessen direkt an Center Tyler Biadasz weiter - offensichtlich, um weitere Zeit zu sparen.

Bis sich der Referee zwischen den bereits in Position gegangenen Spielern hindurch zum Ball vorgearbeitet hatte, war die Zeit abgelaufen, die Unparteiischen erklärten das Spiel für beendet - sehr zum Unmut der Cowboys.

Prescott lobt Fans für Müll-Attacke auf Schiris

Nach dem Spiel äußerte sich Prescott zunächst enttäuscht von den Fans, in der Annahme, sie hätten den Müll in Richtung der Spieler geworfen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)

Die Fans hätten offensichtlich dieselbe Meinung von der Leistung der Unparteiischen wie das Team selbst, meinte der Cowboys-Star: „Ich nehme an, das war der Grund, warum sie die Beine in die Hand genommen haben und so schnell verschwunden sind. Jeder ist darüber aufgebracht, wie die Sache hier ausgegangen ist.“