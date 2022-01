Erling Haaland bringt Borussia Dortmund mit Interview in schwierige Lage - Kommentar von Pit Gottschalk

Borussia Dortmund befindet sich nach dem Interview von Erling Haaland am Freitag in einer verzwickten Situation - ein Kommentar von SPORT1-Chefredakteur Pit Gottschalk.

Dortmund braucht Planungssicherheit

So ist Borussia Dortmund in eine missliche Lage geraten. Vier Monate vor Saisonschluss will man einerseits wissen, was Sache ist.