DFB-Pokal: Marco Rose zu Interview von Erling Haaland und Personal für St. Pauli

Marco Rose äußert sich vor dem Pokalspiel beim FC St. Pauli über die Causa Erling Haaland. Außerdem klärt er in der PK über das Personal auf.

Eigentlich könnte bei Borussia Dortmund nach zwei Siegen zum Rückrunden-Auftakt eine ruhige Vorbereitung für das Spiel im DFB-Pokal beim FC St. Pauli am Dienstag (DFB-Pokal: FC St. Pauli - Borussia Dortmund, Di., ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) anstehen. Doch die Nachwehen nach dem Interview von Erling Haaland am Freitag halten noch an. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan des DFB-Pokals)