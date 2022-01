Novak Djokovic droht Aus für French Open! Nur geimpfte Spieler zu Roland Garros

Wie Frankreichs Sportministerin Roxana Maracineanu am Sonntagabend mitteilte, sollen bei den ab Ende Mai stattfindenden French Open in Paris nur geimpfte Spieler teilnehmen können.

Die französische Nationalversammlung hatte am Sonntag den Weg für den sogenannten Pass Vaccinal, also einen Impfpass, als entscheidendes Kriterium zur Teilhabe an weiten Teilen des gesellschaftlichen Lebens in Frankreich freigemacht.