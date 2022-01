Doppelpass, BVB: Sebastian Kehl schließt Rückkehr von Sven Mislintat aus

Sebastian Kehl tritt im Sommer in die Fußstapfen von Michael Zorc als Sportchef bei Borussia Dortmund. Der 41-Jährige schließt eine Rückkehr von Sven Mislintat aus.

Ab dem 1. Juli wird Sebastian Kehl als Sportdirektor bei Borussia Dortmund fungieren. Damit wird der Ex-Profi auf Michael Zorc folgen, der seit 1998 in dieser Rolle beim BVB tätig ist und den einstigen Krisen-Klub zusammen mit Hans-Joachim Watzke zur zweiten Kraft in Deutschland formte. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Kehl: „Es wird Verschiebungen geben“

„Da mache ich mir gerade Gedanken. Edin (Terzic; Anm. d. Red.) ist in seiner Rolle als technischer Direktor ja schon bei uns dabei. Es wird Verschiebungen geben, ich weiß aber auch, dass ich auch in Zukunft immer mal wieder auf Michael (Zorc; Anm. d. Red.) zurückgreifen und ihn mal anrufen kann. Es gibt viele Bereiche, die gut funktionieren, aber ich will auch eine eigene Note einbringen“, machte Kehl deutlich.