NFL-Playoffs: Pittsburgh Steelers raus gegen Kansas City Chiefs - Roethlisberger beendet Karriere

Die Pittsburgh Steelers um Quarterback Ben Roethlisberger verlieren in den NFL-Playoffs gegen die Kansas City Chiefs. Für „Big Ben“ bedeutet die Niederlage das Karriereende.

Ben Roethlisberger und seine Pittsburgh Steelers haben in der Wild Card Round der NFL-Playoffs mit 21:42 gegen die Kansas City Chiefs verloren - und damit gleichzeitig das Ende einer Ära erreicht.

Für den Star-Quarterback, der seit seinem NFL-Debüt 2004 immer nur in Pittsburgh spielte und mit den Steelers zweimal den Super Bowl gewann, war es das letzte Spiel seiner Karriere. (DATEN: Alle Tabellen der NFL)

Die Chiefs hingegen stehen zum vierten Mal in Folge in der Divisional Round.

Mahomes schwächelt zu Beginn

Dabei fing alles gut an für „Big Ben“ und seine Mannschaft. Inmitten des ersten Quarters fingen die Steelers einen Ball von Chiefs-Quarterback Patrick Mahomes ab und rissen das Spiel damit an sich.

Den Chiefs unterliefen in der Folge immer mehr Fehler, doch es dauerte bis zum zweiten Quarter, ehe die Steelers ihre Überlegenheit in Punkt ummünzen konnten. T.J. Watt war es, der nach einem Fumble den Ball für die Steelers zur Führung in die Endzone trug. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)