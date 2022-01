NFL-Playoffs: Dallas Cowboys scheitern nach kurioser Panne - San Francisco 49ers jubeln

Die favorisierten Dallas Cowboys kassieren in den NFL-Playoffs gegen die San Francisco 49ers eine bittere Pleite. Eine kuriose Panne zum Ende des Spiels besiegelt das Playoff-Aus.

Die San Francisco 49ers haben für die erste dicke Überraschung in den Playoffs der NFL gesorgt.

Das Team um Quarterback Jimmy Garoppolo, das sich mit zehn Siegen und sieben Niederlagen erst am letzten Spieltag in die Postseason gerettet hatte, setzte sich in der Wild Card Round auswärts bei den Dallas Cowboys (12-5) mit 23:17 (16:7) durch. (DATEN: Alle Tabellen der NFL)