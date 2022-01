WWE: Mustafa Ali bittet nach rätselhaftem Knall um Entlassung

„Ich habe eine Botschaft, die weit größer ist als meine Träume im Wrestling“, schreibt der 35-Jährige in einem kryptischen Social-Media-Clip, den er am Sonntag veröffentlichte: „Trotz größter Bemühungen werde ich diese Botschaft nicht anbringen können, solange ich bei WWE arbeite. Darum bitte ich WWE um meine Entlassung.“

Mustafa Ali bei WWE mehrfach im Pech

Im Jahr 2018 wurde Ali in den SmackDown-Kader befördert, angeblich auf Bestreben des dann als sein Rivale präsentierten Bryan Danielson / Daniel Bryan hin: Dieser soll hinter den Kulissen darum gekämpft haben, jüngere Publikumslieblinge zu kreieren - und in Ali Potenzial gesehen haben.

Anführer der gefloppten Gruppierung Retribution

Kontroverse Charakter-Idee verworfen

Ali präsentierte sich darin in einer sarkastischen Karikatur einer Politikerrede als verbitterter Agitator, der rassistische und anti-muslimische Ressentiments in den USA thematisierte - und sich als Frontfigur eines „New America“ inszenierte, in dem all das auf die Mehrheitsgesellschaft zurückfallen würde.