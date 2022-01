Bundesliga: Bayern-Fan Michael Ott legt im Katar-Streit nach

Zuletzt war es im Streitthema Katar beim FC Bayern ruhig geworden. Nun meldet sich Hauptkritiker Michael Ott in einer TV-Sendung zu Wort und legt nach.

Michael Ott, Initiator des Antrags, dem Katar-Sponsoring beim FC Bayern ein Ende zu setzen, hat mit Kritik am deutschen Rekordmeister nachgelegt.

„In Katar gibt es schwere Menschenrechtsverletzungen, es gibt Vorwürfe von Terrorismus-Finanzierung, von Korruption im Sport. Das ist einfach sehr schwerwiegend", zählte der 29 Jahre alte Bayern-Fan, der seit 2007 Mitglied des Klubs ist, am Sonntagabend in der RTL-Sendung stern tv auf und fügte in Bezug auf die Münchner hinzu: „Das kann man als Fußballverein nicht ignorieren."