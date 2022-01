NFL-Playoffs: Tampa Bay Buccaneers gewinnen dank Brady und Gronkowski

Tom Brady macht in den Playoffs der NFL mit den Bucs den ersten Schritt Richtung Titelverteidigung. Gleichzeitig gelingt ihm die persönliche Revanche.

Die Tampa Bay Buccaneers stehen in der Divisional Round der NFL-Playoffs. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NFL)

Als die Eagles im letzten Viertel ihre ersten Punkte auf die Anzeigetafel brachten, war es viel zu spät, der Sieg der Bucs bereits längst in trockenen Tüchern.

„Wir haben ein paar Dinge richtig gut gemacht“, sagte Brady. „Ich denke, wir sollten einfach so weitermachen wie wir es heute getan haben. Uns gelangen einige explosive Spielzüge, wir haben aber auch gut verteidigt. Das war ein großartiger Sieg des Teams.“

Nur noch Rice besser als Gronkowski

Der 32-Jährige erzielte im dritten Viertel nach einem 2-Yard-Pass des Star-Quarterbacks seinen 15. Touchdown in den Playoffs. Nur 49ers-Legende Jerry Rice hat mit 22 noch etwas mehr zu bieten.

Brady revanchiert sich für Demütigung

Im Super Bowl 2018, damals noch in Diensten der New England Patriots, unterlag er nicht nur dem Underdog. Ihm unterlief auch ein entscheidender Fehler.

TB12 versuchte seinerzeit mit Danny Amendola den Gegner zu überraschen, indem er nicht auf seinen Receiver passte, sondern umgekehrt. Doch dies misslang völlig. Brady konnte Amendolas Pass für ein wichtiges First Down an der gegnerischen 30-Yard-Linie nicht fangen.