Bundesliga: Thomas Müller vom FC Bayern lobt Top-Talent Paul Wanner

„Mich persönlich freut es sehr, wenn Spieler aus der eigenen Jugend nach oben kommen“, sagte Müller auf SPORT1-Nachfrage in der Mixed Zone nach dem 4:0-Sieg der Münchner in Köln: „Paul macht für sein Alter eine gute Figur, auch im Training. Die Zukunft liegt vor ihm - jetzt liegt‘s an ihm, was draus zu machen.“