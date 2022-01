Handball-EM 2022: Deutschland bezwingt Österreich dank Klimpke - die Stimmen

Wir wussten, dass es Österreichs letzte Chance war. Wir sind wieder nicht gut reingekommen. Unsere Abwehr war in der ersten Halbzeit extrem löchrig. Vorne lief es einigermaßen gut. Till Klimpke hat eine sehr gute Leistung in der ersten Halbzeit gebracht. Die zweite war hinten wie vorne sehr gut bei uns.“

„Die Sorge ist nach wie vor, dass wir nicht von Anfang an da sind. Das muss besser werden. Aber das Positive überwiegt. Wir haben viele junge und neue Spieler, die sehr gute Leistungen bringen. Aber wir laufen einem Rückstand hinterher in beiden Spielen. Es ist eine Qualität, das trotzdem noch zu schaffen. Aber es wäre schön, wenn es von Anfang an klappen würde.“

„Er versteht alles, was wir vorhaben. Jeder ordnet sich der Taktik unter. Da hat keiner ein Problem mit seinem Ego. Er hat den ersten verworfen, aber danach super gespielt. Wir spielen immer besser über die Außen, was gegen die Schweiz zum Beispiel noch gefehlt hat.“

auf die Frage, ob er mit einem Player of the Match Till Klimpke auch hätte leben können:

„Damit hätte ich mehr als leben können. Der Torwart hat uns heute in einem Spiel, in dem die beiden Abwehrreihen nicht ganz so gut sind, das Spiel gerettet. Es ist nicht selbstverständlich, so viele freie Bälle zu halten. Als Außenspieler ist es vielleicht etwas einfacher, weil du viele Gegenstöße läufst und größere Winkel zum Tor hast. Daher war eigentlich Till Klimpke heute der Player of the Match.“