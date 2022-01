MotoGP - Marco Melandri gibt zu: Habe mich absichtlich mit Corona infiziert

In einem Interview mit der italienischen Zeitung Mow erklärte der ehemalige MotoGP-Star Marco Melandri, dass er sich absichtlich mit Corona angesteckt habe, um den Grünen Pass in Italien zu bekommen.

Nur so habe er eine Arbeitserlaubnis während der Pandemie bekommen können, da eine Impfung für den MotoGP-Vize-Weltmeister von 2005 nicht in Frage gekommen war.

Marco Melandri: „Impfstoff keine Alternative“

Nach seiner Erkrankung habe er nun die Möglichkeit, den Grünen Pass zu erhalten - einer Gesundheitsbescheinigung, die in Italien weitestgehend für die Teilnahme am öffentlichen Leben benötigt wird.

Melandri: Grüner Pass ist Erpressung

Melandri nimmt an Protestdemo teil

Erst am 15. Januar 2022 hatte der Weltmeister von 2002 in der 250er Klasse zudem an einer Protestdemo gegen den Grünen Pass in Mailand teilgenommen und per Mikrofon zu den Demonstranten gesprochen.