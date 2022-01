Bundesliga: Arminia Bielefeld und Greuther Fürth nur remis im Kellerduell

Bielefeld schien sich der Chance auch bewusst und startete dementsprechend motiviert in die Partie. Der verdiente Lohn war die frühe Führung durch Masaya Okugawa (8.). Der Japaner erzielte bereits sein siebtes Saisontor - in den letzten vier Spielen war er je einmal erfolgreich. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Arminia lässt Spiel nach Führung schleifen

Das bemängelte auch Torschütze Okugawa nach dem Spiel bei DAZN so: " Wir haben die ersten 20 Minuten gut gespielt. Aber nach dem 1:1 haben wir uns schwer getan.“

Diese Passivität sollte sich rächen. In der 35. Minute wurde Jamie Leweling mit einem schönen Pass in die Tiefe auf die Reise geschickt. Der 20-Jährige war mit Ball schneller als der Verteidiger und ließ auch Torhüter Stefan Ortega keine Chance.

Auch nach der Pause blieb Fürth die bestimmende Mannschaft, wirkliche Torchancen waren aber auf beiden Seiten Mangelware. Erst eine Entscheidung von Fürth-Coach Stefan Leitl sollte neues Leben in das Spiel bringen.

Einwechselspieler bringen neues Leben ins Spiel

In der 66. Minute brachte er in einem Doppelwechsel Jetro Willems und Havard Nielsen ins Spiel - und nur 28 Sekunden später erzielte eben jener Nielsen das 2:1 für die Gäste.

Erst nach diesem Nackenschlag wachten die Hausherren wieder auf und drückte auf den Ausgleich. Und erneut war es ein Einwechselspieler, der für das nächste Highlight sorge. Gonzalo Castro kam in der 75. Minute zu seinem 411. Einsatz in der Bundesliga und belohnte sich in der 83. Minute mit dem Treffer zum 2:2.