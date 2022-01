Castro rettet Bielefelder Punkt gegen Fürth

Masaya Okugawa (8.), der im vierten Ligaspiel in Folge erfolgreich war, brachte die Hausherren in Führung, die ihren dritten Sieg aus den letzten vier Spielen fest eingeplant hatten. Letztlich musste Arminia über den späten Ausgleich durch einen Fernschuss von Joker Gonzalo Castro (83.) glücklich sein.

"Wir müssen uns darauf einstellen, dass das ein richtiger Kampf wird. Die Fürther haben sich ebenfalls stabilisiert", sagte Arminia-Trainer Frank Kramer vor dem Duell mit seinem früheren Arbeitgeber - in der ersten Fürther Bundesliga-Saison 2012/13 war er in den letzten neun Spielen für die Franken verantwortlich. "Es wird ein heißer Tanz", prophezeite Kramer.

Der 49-Jährige durfte allerdings früh im Spiel erstmal aufatmen. Seine Mannschaft nahm die ungewohnte Favoritenrolle an. Der flinke Japaner Okugawa, seit Wochen Bielefelds Bester, zog mit dem Ball am Fuß in den Strafraum, wurde von zwei Fürthern nicht konsequent angegriffen und traf vor 750 Zuschauern aus kompliziertem Winkel zur Führung.