Tischtennis: Erste Saisonniederlage für Düsseldorf

Ohne den Timo Boll und Anton Källberg hat Borussia Düsseldorf in der Tischtennis Bundesliga die erste Saisonniederlage kassiert.

Ohne den WM-Dritten Timo Boll und den Schweden Anton Källberg hat Titelverteidiger Borussia Düsseldorf in der Tischtennis Bundesliga (TTBL) die erste Saisonniederlage kassiert. Beim TTC Schwalbe Bergneustadt unterlagen die Gäste am Sonntag mit 1:3, für den einzigen Punkt am 12. Spieltag sorgte Dang Qiu.