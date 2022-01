Bundesliga: Marc Roca vom FC Bayern erklärt Entwicklung unter Julian Nagelsmann

„Ich habe heute in der Kabine Marc gelobt, das mache ich selten bei Einzelspielern vor der Mannschaft. Er hat es aber extrem verdient. Ich liebe solche Spieler, die allen Grund haben, sauer auf den Trainer zu sein - und dann so reinkommen.“

Jener Tag stellte womöglich eine Wende in der Karriere des Spaniers dar, der zuvor seit seinem Wechsel nach München im Oktober 2020 nur sporadisch zum Einsatz gekommen war.

Roca lobt Arbeit und Fußball von Nagelsmann beim FC Bayern

Seither durfte Roca in jedem Bayern-Spiel von Beginn an ran. Zwar profitiert der 25-Jährige auch von verletzungs- und krankheitsbedingten Ausfällen im Mittelfeld des deutschen Rekordmeisters, aber er macht seine Sache richtig gut.

Im Vergleich zu Nagelsmanns Vorgänger Hansi Flick, unter dem Roca so gut wie gar nicht zum Zug gekommen war, liege ihm die Art des Fußballs des aktuellen Coaches besser. „Wir haben jetzt noch mehr Spielkontrolle, noch mehr Struktur, das kommt meinem Spiel entgegen“, erklärte der ehemalige Spieler von Espanyol Barcelona.

Xabi Alonso Vorbild von Marc Roca

Er betonte, trotz der schwierigen Eingewöhnungsphase in Deutschland nie an sich gezweifelt zu haben: „Zu keinem Zeitpunkt habe ich die Hoffnung oder das Vertrauen in mich selbst verloren oder die Lust, zu lernen und dem Trainer zu zeigen, dass ich der Mannschaft helfen kann.“