Geiger fliegt in Zakopane auf Platz zwei - Eisenbichler verärgert

Karl Geiger springt beim Weltcup in Zakopane wieder aufs Podest. Markus Eisenbichler sorgt mit einer Aussage für Erstaunen.

Skispringer Karl Geiger ist beim Weltcup in Zakopane zu seiner siebten Podestplatzierung im Olympia-Winter geflogen.

Der 28-Jährige aus Oberstdorf musste sich vor 9000 Zuschauern in Polen als Zweiter nur dem Norweger Marius Lindvik geschlagen geben. Knapp drei Wochen vor Beginn der Winterspiele zeigte der Skiflug-Weltmeister wieder stark ansteigende Form.

Geiger, der bereits am Samstag die deutsche Mannschaft auf Platz zwei geführt hatte , kam mit Sprüngen von 134,5 und 135,5 m auf 284,6 Punkte und hatte umgerechnet rund fünfeinhalb Meter Rückstand auf Lindvik (294,6/135,0+139,5).

Eisenbichler hinterlässt Fragezeichen

Eisenbichler war nach dem ersten Sprung so verärgert, dass er seine Tasche wegwarf. „Mich hat eine Sache gestört. Aber das sage ich jetzt nicht. Das bleibt bei mir“, sorgte er im ZDF für Rätselraten: „Das hat gar nicht am Sprung gelegen. Da hat mich halt einfach etwas anderes gestört. Darum habe ich mich auch so aufgeregt.“