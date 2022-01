Bundesliga: FC Augsburg – Eintracht Frankfurt, 1:1 (1:1)

Am Sonntag kam Eintracht Frankfurt beim FC Augsburg nicht über ein 1:1 hinaus. Mit einem respektablen Unentschieden trennte sich der FCA vom Favoriten. Im Hinspiel schienen die Tore beider Mannschaften beim 0:0 wie vernagelt gewesen.

Das 1:0 in der 21. Minute brachte Frankfurt vermeintlich auf die Siegerstraße. In Minute 37 erzielte das Heimteam den Ausgleich. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Als der Schiedsrichter das Spiel beendete, blieb der folgende Eindruck: Einen offenen Schlagabtausch lieferten sich beide Teams nach dem Seitenwechsel wahrlich nicht, sodass es am Ende beim Unentschieden blieb.