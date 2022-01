FC Everton trennt sich von Trainer Rafael Benítez

Rafael Benítez muss als Trainer des FC Everton seinen Hut nehmen. Der Spanier geriet mit den Toffees in Abstiegsnot.

Der Liverpooler Klub befindet sich nach 19 Spielen mit nur 19 Punkten in Abstiegsgefahr. Von den vergangenen 13 Premier-League-Spielen wurde nur eines gewonnen, in dieser Zeit kassierte Everton neun Pleiten. In der Tabelle ist Everton auf Platz 16 abgerutscht. (Service: Tabelle der Premier League)