Nordische Kombination: Deutsche verpassen Heim-Podest - Lamparter mit Doppelsieg

Die deutschen Kombinierer sind beim Weltcup-Heimspiel in Klingenthal ohne die erhoffte Podestplatzierung geblieben.

Die deutschen Kombinierer sind beim Weltcup-Heimspiel in Klingenthal ohne die erhoffte Podestplatzierung geblieben, haben knapp drei Wochen vor den Olympischen Spielen aber vor allem läuferisch überzeugt.

Vinzenz Geiger kam zum Abschluss am Sonntag als bester DSV-Athlet beim erneuten Sieg von Österreichs Weltmeister Johannes Lamparter auf Platz sieben, sein Oberstdorfer Teamkollege Johannes Rydzek sicherte sich mit Platz acht wohl das Peking-Ticket.

Lamparter löst Riiber ab

Lamparter, der sich vor dem Esten Kristjan Ilves (+8,4 Sekunden) und seinem Landsmann Franz-Josef Rehrl (+8,7) durchsetzte, löste den Norweger Jarl Magnus Riiber als Spitzenreiter im Gesamtweltcup ab. Riiber fehlte wie schon in der Vorwoche in Val di Fiemme, da er sich ins Training zurückgezogen hat.

Geiger lag 38,5, Rydzek 39,2 Sekunden zurück. Julian Schmid (ebenfalls Oberstdorf), am Vortag als Vierter bester Deutscher, kam auf Rang zehn. Manuel Faißt (Baiersbronn/12.), Fabian Rießle (Breitnau/14.), Rekordweltmeister Eric Frenzel (16.) und Terence Weber (beide Geyer/22.) liefen an den Top 10 vorbei.

Sein fünfköpfiges Olympia-Aufgebot, für das Geiger und Frenzel bereits gesetzt waren, will Bundestrainer Hermann Weinbuch am Sonntagabend nominieren.

Da der Weltcup in Planica am kommenden Wochenende wegen steigender Corona-Zahlen abgesagt wurde, steht vor den Winterspielen nur noch das Seefeld-Triple (28. bis 30. Januar) unmittelbar vor der Abreise nach China an.