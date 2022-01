Friedrichs Siegesserie im Vierer reißt zum Abschluss: Bob-Dominator Zweiter in St. Moritz

St. Moritz (SID) - Die Siegesserie von Bob-Dominator Francesco Friedrich (Oberbärenburg) im Vierer ist zum Abschluss des Weltcups gerissen. Der Rekordweltmeister musste sich beim kombinierten Wettbewerb aus EM und Weltcup auf der Natureisbahn in St. Moritz dem Letten Oskars Kibermanis geschlagen geben - fährt aber trotzdem als haushoher Favorit zu den Olympischen Winterspielen in Peking (4. bis 20. Februar). Am Samstag hatte er im Zweier seinen 14. Saisonsieg gefeiert.