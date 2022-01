2. Liga: SV Sandhausen – SSV Jahn Regensburg, 0:3 (0:2)

In der zehnten Minute traf der SSV Jahn Regensburg zum ersten Mal ins Schwarze. Der SSV Jahn Regensburg erzielte in der 32. Minute das 2:0. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Regensburg überwand den gegnerischen Schlussmann zum 3:0 (51.). Mit dem Ende der Spielzeit strich der SSV Jahn Regensburg gegen die Sandhäuser die volle Ausbeute ein.

Sandhausen belegt mit 17 Punkten den Abstiegsrelegationsplatz. Die formschwache Abwehr, die bis dato 39 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden der Heimmannschaft in dieser Saison. Der SV Sandhausen kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf zehn summiert. Ansonsten stehen noch vier Siege und fünf Unentschieden in der Bilanz. Die letzten Spiele liefen enttäuschend und so gelang den Sandhäuser auch nur ein Sieg in fünf Partien.