2. Liga: 1. FC Heidenheim 1846 – FC Ingolstadt 04, 2:1 (1:0)

Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung vom 1. FC Heidenheim 1846 und dem FC Ingolstadt 04, die mit 2:1 endete. Der FCI erlitt gegen Heidenheim erwartungsgemäß eine Niederlage. Im Hinspiel hatte der 1. FC Heidenheim 1846 bei Ingolstadt triumphiert und einen 2:1-Sieg für sich beansprucht.

Der 1. FC Heidenheim 1846 ging in der 29. Minute in Führung. Die Pausenführung von Heidenheim fiel knapp aus. Das Schlusslicht markierte in Minute 46 den Ausgleich. Heidenheim traf zum 2:1 (50.). Mit dem Ende der Spielzeit strich der 1. FC Heidenheim 1846 gegen den FCI die volle Ausbeute ein.