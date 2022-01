2. Bundesliga: Simon Terodde bewahrt Schalke 04 vor Niederlage gegen Kiel - Heidenheim und Regensburg siegen im Aufstiegsrennen

Auch die Mannschaft schien diese Ansage zu beflügeln. Bereits in der 5. Minute hatte Simon Terodde das 1:0 auf dem Fuß. Ein Freistoß aus dem linken Halbfeld kam zu Palsson, der den Ball erneut vors Tor brachte. Dähne konnte das Leder noch an die Latte lenken, von wo der Ball Terodde vor die Füße sprang - der aber zu überrascht war, das Geschenk anzunehmen.

Terodde bleibt Schalkes Torgarantie

Auch in Durchgang zwei war Schalke spielbestimmend, Kiel zeigte sich aber zunehmend stabiler und setzte offensiv immer wieder Akzente. Per Traumtor traf Alexander Mühling die Schalker dann tief ins Mark. Aus über 25 Metern jagte er den Ball ins rechte Kreuzeck zur Führung (67.).

Damit rettete der Stürmer auch eine Schalker Serie. Die Königsblauen haben bislang in jedem Heimspiel in dieser Saison mindestens ein Tor erzielt. In der Tabelle bleiben die Schalker jedoch mit zwei Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz auf Rang sechs hängen.

Heidenheim springt auf Rang 3

Aber Heidenheim antwortete sofort und stellte in der 51. Minute die Führung wieder her. Allerdings durfte sich Torschütze Tobias Mohr bei Dejan Stojanovic bedanken. Den harmlosen Schuss von der rechten Seite ließ der Ingolstadt-Keeper durch die Arme ins Netz flutschen.

Regensburg beendet Pleitenserie

Der Jahn, der lange Zeit sogar die Tabelle angeführt hatte in der Hinrunde, präsentierte sich von Beginn an in Spiellaune und ließ den teils überfordert wirkenden Hausherren nicht den Hauch einer Chance. Steve Breitkreuz sorgte in der 11. Minute für den mehr als verdienten Führungstreffer.