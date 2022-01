FC Bayern: Thomas Müller sorgt sich um Alphonso Davies wegen Herzmuskelentzündung

„Hochgradig besch*****“ nannte sein Trainer Julian Nagelsmann die Hiobsbotschaft beim Leistungsträger. (BERICHT: So lange fehlt Davies mindestens)

Besorgt zeigte sich Teamkollege Thomas Müller nach dem 4:0-Sieg gegen den 1. FC Köln . Mit so einer Erkrankung sei „nicht zu spaßen“.

Müller: „Wie ich Davies kenne ...“

„Es ist für ihn eine bittere Situation, er muss jetzt schauen, dass er sich um seine Gesundheit kümmert“, betonte der Führungsspieler und deutete zumindest leichte Zweifel an. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Müller drückt Davies die Daumen

„Bei so etwas muss man aufpassen, das darf man nicht unterschätzen und nicht sagen: ‚Okay nächste Woche geht schon wieder.‘ Aber dafür hat der Verein hat eine gute medizinische Betreuung. Wir drücken die Daumen, dass es gut ausgeht“, betonte Müller.

Davies selbst bedankte sich am Samstagabend in den Sozialen Medien für die gesammelten Glückwünsche und gab zu: „Ich kann es nicht erwarten, wieder auf dem Platz zu stehen und das zu tun, was ich liebe.“