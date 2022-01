Australian Open ohne Novak Djokovic - Presse in Serbien tobt wegen Australien-Abschiebung

Die Entscheidung gegen Novak Djokovic schlägt in Serbien hohe Wellen. Die serbische Presse tobt - und beleidigt sogar einen Richter.

Seit Sonntag steht es fest: Novak Djokovic muss Australien verlassen und kann nicht an den Australian Open teilnehmen .

Der Serbe meldete sich kurz darauf zu Wort , noch viel extremer fallen jedoch die Reaktionen in seinem Heimatland aus. Die serbische Presse ist wütend über die Entscheidung.

„Die Hand der Gerechtigkeit wird ihn am Ende finden! Das ist der Richter-Vollstrecker, der in Melbourne die schändliche Entscheidung gefallen hat.“

„DIE WELT STEHT STILL! Nach der Gerichtsentscheidung, Novak abzuschieben, stehen alle unter Schock. Der beste Tennisspieler der Welt lebte ganze elf Tage lang in Melbourne unter Belästigung, und am Tag vor Beginn des Turniers wurde ihm die Teilnahme daran verboten.“