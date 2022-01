Biathlon-Verfolgung in Ruhpolding: Hildebrand, Hinz und Voigt weit zurück - Röiseland siegt vor Öberg

Die deutschen Biathletinnen müssen in Ruhpolding die nächste herbe Enttäuschung einstecken. Am Ende steht Platz 20 als bestes Resultat. Denise Herrmann verzichtete auf das Rennen.

Ohne Denise Herrmann und Franziska Preuß haben die deutschen Biathletinnen auch zum Abschluss des Heimweltcups in Ruhpolding eine weitere herbe Enttäuschung erlebt.

Beim Sieg der Norwegerin Marte Olsbu Röiseland musste sich Franziska Hildebrand in der Verfolgung über 10 km mit Rang 20 begnügen. Vanessa Hinz wurde 26., Vanessa Voigt belegte den 28. Platz.

Die überragende Röiseland holte sich drei Wochen vor dem Start der Olympischen Spiele in Peking (4. bis 20. Februar) mit null Schießfehlern in 30:55,0 Minuten ihren sechsten Saisonsieg vor den Schwedinnen Elvira (2/+20,8 Sekunden) und Hanna Öberg (1/32,4).

Deutsche chancenlos trotz ordentlicher Schießleistung

Herrmann lässt aus - Preuß schmerzlich vermisst

Dies teilte der Deutsche Skiverband (DSV) kurz vor dem Rennen mit. Der Fokus gelte einem zweiwöchigen Aufbau „inklusive Wettkampf in der Höhe als Vorbelastung“.

Vor den Winterspielen in Peking (4. bis 20. Februar) steht in Antholz vom 20. bis 23. Januar die Generalprobe an.