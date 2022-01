Weidle 16. beim Super-G in Zauchensee

Weidle fährt nur knapp an ihrem besten Ergebnis vorbei © AFP/SID/JOE KLAMAR

Skirennläuferin Kira Weidle hat auch in ihrer Nebendisziplin Super-G einen großen Schritt nach vorne gemacht. Beim Weltcup in Zauchensee fuhr die 25-Jährige einen Tag nach ihrem zweiten Platz bei der Abfahrt als 16. nur knapp an ihrem besten Ergebnis vorbei.