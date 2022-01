Holger Badstuber will nie wieder in der Bundesliga spielen

Holger Badstuber hat ein erneutes Engagement in der Bundesliga ausgeschlossen. Stattdessen schwebt ihm etwas anderes vor.

„Ich wünsche mir ein Abenteuer, dafür arbeite ich auch gerade“, sagte der 32 jahre alte Ex-Nationalspieler. „Das bedeutet in die weite Welt hinaus, so als abschließendes Kapitel in meiner Karriere, da habe ich Lust drauf. Ich bin eine Person, die das Kapitel Deutschland abgeschlossen hat.“