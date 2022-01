Grand-Slam-Titel und Nummer eins: Doppelte Chance für Zverev nach Djokovic-Aus

Durch die Ausweisung von Novak Djokovic bietet sich Alexander Zverev bei den Australian Open gleich in doppelter Hinsicht eine große Chance.

Nicht nur verbesserten sich durch die verweigerte Teilnahme des Weltranglistenersten die Aussichten des an Position drei gesetzten Hamburgers auf seinen ersten Grand-Slam-Titel. Bei einem Triumph in Melbourne würde Zverev den Serben auch von der Spitze des Rankings stoßen - wenn auch erst mit kleiner Verzögerung.

Auch US-Open-Sieger Daniil Medwedew (Russland) würde bei einem Sieg die Spitze des Rankings erklimmen. Unmittelbar nach dem Finale des ersten Grand-Slam-Turniers des Jahres am 30. Januar wird Djokovic seine Spitzenposition aber auf jeden Fall noch behalten.

Djokovic steht schon lange an der Spitze

Seit Februar 2020 führt Djokovic die Weltrangliste ununterbrochen an. Insgesamt stand der Grand-Slam-Rekordchampion bislang 355 Wochen an der Spitze, eine weitere beeindruckende Bestmarke in seiner Karriere. (Bericht: Der wahre Verlierer aus Serbien)