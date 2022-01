Matthias Ginter sitzt bei Borussia Mönchengladbach nur auf der Bank - das ist nicht fair, sagt Patrick Berger

Hütter über Entscheidung gegen Ginter: "Wollen in Zukunft investieren"

Von 142 Bundesligaspielen für Borussia Mönchengladbach hat Matthias Ginter 142 in der Startelf gestanden. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Am Samstagabend saß der 27 Jahre alte Abwehrchef beim 1:2 gegen Leverkusen erstmals überhaupt auf der Bank. In der Causa Ginter reagiert der Verein alles andere als souverän. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

SPORT1 fragte Trainer Adi Hütter, was sich der Abwehrchef, der seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern wird, zuschulden kommen lassen hat. Die Antwort: „Nichts!“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Wieso saß der Dauerbrenner dann auf der Bank? „Die Entscheidung ist für Marvin Friedrich gefallen und nicht gegen Ginter“, führte Hütter aus. Stimmt so nur bedingt.

Dass Friedrich, der für die Ablösesumme von rund 6 Millionen Euro von Union Berlin geholt wurde, als Zukunftsspieler gleich in die Startelf rutschte, ist nur logisch. Überhaupt war das mal wieder ein kluger Transfer, zu dem man Gladbach-Manager Max Eberl nur gratulieren kann.

Jantschke-Einsatz eine Ohrfeige für Ginter

Dass allerdings in der Dreierkette der 31 Jahre alte Tony Jantschke den Vorzug vor Ginter erhielt, wunderte dann schon mehr. Die spätere Bevorzugung von Talent Jordan Beyer war dann die nächste Ohrfeige für Ginter!

Geht man so mit einem verdienten Spieler um? Hütter betont stets, dass unter ihm das Leistungsprinzip gilt. Wenn das wirklich der Fall ist, hätte Ginter gegen Leverkusen in der Startelf gestanden. Eine Woche zuvor hatte der Weltmeister von 2014 beim Überraschungssieg in München noch eine tadellose Leistung gezeigt.